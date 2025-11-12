LIFENET INSURANCE COMPANY Aktie

LIFENET INSURANCE COMPANY

WKN DE: A1JXYQ / ISIN: JP3966660007

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: LIFENET INSURANCE COMPANY legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LIFENET INSURANCE COMPANY wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass LIFENET INSURANCE COMPANY für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 23,20 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 8,30 Milliarden JPY – ein Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LIFENET INSURANCE COMPANY 7,75 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 91,54 JPY, gegenüber 74,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 33,52 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,06 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at


