Ausblick: LifeStance Health Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LifeStance Health Group lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass LifeStance Health Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,001 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 378,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 16,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LifeStance Health Group einen Umsatz von 325,5 Millionen USD eingefahren.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,004 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at