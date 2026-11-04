Lifetime Brands Aktie

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WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Lifetime Brands gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lifetime Brands wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,205 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lifetime Brands für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 174,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD im Vergleich zu -1,240 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 674,7 Millionen USD, gegenüber 647,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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