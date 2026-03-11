Ausblick: Lifetime Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lifetime Brands stellt am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,313 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lifetime Brands 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lifetime Brands in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 201,2 Millionen USD im Vergleich zu 215,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,307 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,710 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 645,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 683,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at