Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Lifetime Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lifetime Brands wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,160 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lifetime Brands noch -0,190 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 137,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lifetime Brands einen Umsatz von 140,1 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,463 USD im Vergleich zu -1,240 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 658,1 Millionen USD, gegenüber 647,9 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
|
06.05.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert letztendlich (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert (finanzen.at)
|
06.05.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag fester (finanzen.at)
|
06.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.05.26
|Ausblick: Lifetime Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)