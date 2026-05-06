Ausblick: Lifetime Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lifetime Brands wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,160 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lifetime Brands noch -0,190 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 137,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lifetime Brands einen Umsatz von 140,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,463 USD im Vergleich zu -1,240 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 658,1 Millionen USD, gegenüber 647,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at