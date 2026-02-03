Ausblick: Lifevantage stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lifevantage lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lifevantage die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 19,72 Prozent auf 54,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lifevantage noch 67,8 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 227,5 Millionen USD, gegenüber 228,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at