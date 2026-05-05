Lifevantage Aktie
WKN DE: A1420J / ISIN: US53222K2050
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Lifevantage stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lifevantage öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,157 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 18,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 47,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,4 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,673 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,750 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 192,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 228,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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