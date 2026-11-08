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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Lifevantage veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lifevantage wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,063 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lifevantage einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Lifevantage mit einem Umsatz von insgesamt 40,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,87 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,323 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 165,5 Millionen USD, gegenüber 182,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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