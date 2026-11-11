Ausblick: Lifeway Foods legt Quartalsergebnis vor

Lifeway Foods äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Lifeway Foods nach den Prognosen von 3 Analysten 66,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,503 USD, gegenüber 0,890 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 260,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 212,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net