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Lifeway Foods Aktie

Lifeway Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925083 / ISIN: US5319141090

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: Lifeway Foods präsentiert Quartalsergebnisse

Lifeway Foods wird am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,290 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lifeway Foods noch -0,010 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 55,0 Millionen USD gegenüber 46,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD, gegenüber 0,600 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 212,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 186,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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