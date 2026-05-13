Lifeway Foods Aktie

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WKN: 925083 / ISIN: US5319141090

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Lifeway Foods veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lifeway Foods äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,300 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lifeway Foods einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Lifeway Foods 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 60,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lifeway Foods 46,1 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD aus. Im Vorjahr waren 0,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 251,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 212,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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