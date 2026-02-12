Ausblick: LIG Nex1 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LIG Nex1 lädt am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2836,43 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,72 Prozent verringert. Damals waren 3326,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1.237,93 Milliarden KRW – ein Plus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LIG Nex1 1.167,82 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14243,71 KRW je Aktie, gegenüber 10173,00 KRW je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 4.128,82 Milliarden KRW fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3.276,34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at