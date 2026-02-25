Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ligand Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ligand Pharmaceuticals stellt am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,640 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ligand Pharmaceuticals nach den Prognosen von 9 Analysten 55,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 29,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42,8 Millionen USD umgesetzt worden.
7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,58 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 264,0 Millionen USD, gegenüber 167,1 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
