Ausblick: Ligand Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ligand Pharmaceuticals lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ligand Pharmaceuticals noch ein Verlust pro Aktie von -2,210 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 58,7 Millionen USD gegenüber 45,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,99 USD je Aktie, gegenüber 6,13 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 281,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 268,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at