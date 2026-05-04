Light & Wonder Aktie
WKN DE: A3EF6Z / ISIN: AU0000278103
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Light Wonder öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Light Wonder wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,50 AUD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 829,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,23 Milliarden AUD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,98 USD aus. Im Vorjahr waren 5,06 AUD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 3,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,14 Milliarden AUD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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