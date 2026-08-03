Ausblick: Light Wonder stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Light Wonder wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,73 AUD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 843,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,26 Milliarden AUD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,28 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,06 AUD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,47 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,14 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at