Ausblick: Light Wonder vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Light Wonder präsentiert am 08.08.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,508 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 48,76 AUD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 16,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,00 Milliarden AUD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 859,4 Millionen AUD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,21 AUD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 57,64 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 4,09 Milliarden AUD, gegenüber 3,73 Milliarden AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at