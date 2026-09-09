Ausblick: Lightpath Technologies A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lightpath Technologies A wird am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,006 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 96,25 Prozent erhöht. Damals waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Lightpath Technologies A nach den Prognosen von 5 Analysten 20,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 68,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,2 Millionen USD umgesetzt worden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,224 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 71,2 Millionen USD, gegenüber 37,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at