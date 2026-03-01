Ausblick: Limbach gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Limbach veröffentlicht am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass Limbach für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 37,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 197,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,16 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 657,5 Millionen USD, gegenüber 518,8 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

