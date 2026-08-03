Ausblick: Limbach gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Limbach stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,926 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Limbach in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 177,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 142,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,98 USD im Vergleich zu 3,23 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 743,3 Millionen USD, gegenüber 646,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at