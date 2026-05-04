Limbach Holdings Aktie

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WKN DE: A2APH1 / ISIN: US53263P1057

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Limbach informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Limbach wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,209 USD aus. Im letzten Jahr hatte Limbach einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Limbach nach den Prognosen von 5 Analysten 134,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,50 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,23 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 742,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 646,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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