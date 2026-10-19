Lime Technologies AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAP3 / ISIN: SE0011870195
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Lime Technologies Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lime Technologies Registered präsentiert am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,51 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,91 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,39 Prozent auf 191,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Lime Technologies Registered noch 175,1 Millionen SEK umgesetzt.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,37 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,40 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 810,1 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 739,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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