Lime Technologies AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PAP3 / ISIN: SE0011870195

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13.07.2026 07:01:06

Ausblick: Lime Technologies Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lime Technologies Registered wird sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,47 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lime Technologies Registered ein EPS von 1,97 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lime Technologies Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 200,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 183,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,31 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,40 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 803,2 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 739,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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