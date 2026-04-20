Lime Technologies AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAP3 / ISIN: SE0011870195
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Lime Technologies Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lime Technologies Registered wird am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,46 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,59 Prozent erhöht. Damals waren 2,11 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 199,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,34 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,40 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 799,1 Millionen SEK, gegenüber 739,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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