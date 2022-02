Ausblick: Lime Technologies Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lime Technologies Registered präsentiert in der am 16.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,60 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,40 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 21,61 Prozent auf 113,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Lime Technologies Registered noch 93,0 Millionen SEK umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,97 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,49 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 404,5 Millionen SEK, gegenüber 339,6 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at