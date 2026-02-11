Lime Technologies AB Registered Shs Aktie
Ausblick: Lime Technologies Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lime Technologies Registered wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,27 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lime Technologies Registered 1,82 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Lime Technologies Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 195,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,01 SEK, gegenüber 6,73 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 742,5 Millionen SEK im Vergleich zu 685,8 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
