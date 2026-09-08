Limoneira Aktie

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WKN DE: A0YH5Z / ISIN: US5327461043

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08.09.2026 07:01:06

Ausblick: Limoneira gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Limoneira gibt am 09.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 49,6 Millionen USD gegenüber 47,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,347 USD, gegenüber -0,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 132,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 159,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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