WKN DE: A0YH5Z / ISIN: US5327461043

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Limoneira stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Limoneira wird am 12.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,330 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Limoneira mit einem Umsatz von insgesamt 16,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 53,21 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,130 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,930 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 125,2 Millionen USD, gegenüber 159,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

