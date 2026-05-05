Ausblick: Linamar gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Linamar wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen, dass Linamar für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,94 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Linamar 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,80 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Linamar 2,53 Milliarden CAD umsetzen können.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,53 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,75 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,36 Milliarden CAD, gegenüber 10,23 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at