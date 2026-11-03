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Linamar CorpShs Aktie

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WKN: 905977 / ISIN: CA53278L1076

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Linamar gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Linamar wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,68 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Linamar 2,83 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,28 Prozent auf 2,93 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,51 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 9,75 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,75 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,23 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net

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