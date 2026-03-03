Linamar CorpShs Aktie

Ausblick: Linamar öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Linamar lässt sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Linamar die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,99 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,790 CAD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,45 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,38 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,07 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,20 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 10,16 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 10,58 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

