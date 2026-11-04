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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Linc informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Linc wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,30 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,45 Prozent verringert. Damals waren 1,42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,43 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,39 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 4,80 INR, gegenüber 5,50 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 5,67 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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