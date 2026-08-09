Lincoln Educational Services CorpShs Aktie
WKN: A0ER24 / ISIN: US5335351004
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lincoln Educational Services legt Quartalsergebnis vor
Lincoln Educational Services gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,001 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lincoln Educational Services 0,050 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 139,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 19,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lincoln Educational Services einen Umsatz von 116,5 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,785 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 594,9 Millionen USD, gegenüber 518,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lincoln Educational Services CorpShs
|
07:01
|Ausblick: Lincoln Educational Services legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Lincoln Educational Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Lincoln Educational Services präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Lincoln Educational Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.02.26
|Ausblick: Lincoln Educational Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lincoln Educational Services CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Lincoln Educational Services CorpShs
|40,99
|4,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.