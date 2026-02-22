Ausblick: Lincoln Educational Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lincoln Educational Services wird am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 133,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 119,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,695 USD, gegenüber 0,320 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 508,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 440,1 Millionen USD generiert wurden.

