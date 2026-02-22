Lincoln Educational Services CorpShs Aktie
WKN: A0ER24 / ISIN: US5335351004
|
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lincoln Educational Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lincoln Educational Services wird am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 133,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 119,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,695 USD, gegenüber 0,320 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 508,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 440,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!