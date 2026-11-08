Ausblick: Lincoln Educational Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lincoln Educational Services präsentiert in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,128 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lincoln Educational Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,83 Prozent auf 152,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,779 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 594,6 Millionen USD, gegenüber 518,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net