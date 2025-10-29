Ausblick: Lincoln Electric gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lincoln Electric stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,42 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lincoln Electric noch 1,77 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,90 Prozent auf 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lincoln Electric noch 984,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,77 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,15 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at