Ausblick: Lincoln Electric informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lincoln Electric lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lincoln Electric die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,81 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,56 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Lincoln Electric nach den Prognosen von 8 Analysten 1,17 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,09 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,96 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,32 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,59 Milliarden USD, gegenüber 4,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at