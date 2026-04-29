Ausblick: Lincoln Electric präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lincoln Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,43 USD je Aktie gegenüber 2,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD – ein Plus von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lincoln Electric 1,01 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,82 USD, gegenüber 9,32 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 4,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,23 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at