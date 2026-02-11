Ausblick: Lincoln Electric zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lincoln Electric wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass Lincoln Electric für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,47 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,10 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,77 USD im Vergleich zu 8,15 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 4,25 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,01 Milliarden USD.

