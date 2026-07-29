Lincoln National Aktie

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WKN: 859406 / ISIN: US5341871094

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Lincoln National legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lincoln National wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,96 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lincoln National 3,80 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Lincoln National nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 4,89 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,07 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,67 USD, gegenüber 5,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 19,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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