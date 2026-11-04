Lincoln National Aktie

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WKN: 859406 / ISIN: US5341871094

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Lincoln National legt Quartalsergebnis vor

Lincoln National wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten schätzen, dass Lincoln National für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,97 Milliarden USD gegenüber 4,90 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,91 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,83 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,79 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,79 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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