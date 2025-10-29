Ausblick: Lincoln National vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lincoln National wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lincoln National im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,290 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 37,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,51 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lincoln National für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,80 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,81 USD, gegenüber 18,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 19,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,73 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at