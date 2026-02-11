Ausblick: Lincoln National vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lincoln National veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 9,63 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,85 Milliarden USD gegenüber 6,38 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,01 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,91 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 18,41 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 19,03 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 20,73 Milliarden USD waren.

