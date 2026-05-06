Ausblick: Lincoln National zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lincoln National wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,60 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -4,410 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,93 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,83 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,81 Milliarden USD, gegenüber 18,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at