Lindblad Expeditions Holdings Aktie
WKN DE: A14WKW / ISIN: US5352191093
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Lindblad Expeditions gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lindblad Expeditions präsentiert in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,016 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 197,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 179,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,000 USD je Aktie, gegenüber -0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 838,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 771,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindblad Expeditions Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: Lindblad Expeditions gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Lindblad Expeditions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lindblad Expeditions Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Lindblad Expeditions Holdings Inc
|15,70
|0,00%