Ausblick: Lindblad Expeditions gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lindblad Expeditions präsentiert in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,016 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 197,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 179,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,000 USD je Aktie, gegenüber -0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 838,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 771,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at