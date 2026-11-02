Lindblad Expeditions Holdings Aktie

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WKN DE: A14WKW / ISIN: US5352191093

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Lindblad Expeditions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lindblad Expeditions wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen, dass Lindblad Expeditions für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,348 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Lindblad Expeditions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,199 USD, gegenüber -0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 869,4 Millionen USD im Vergleich zu 771,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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