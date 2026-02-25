Lindblad Expeditions Holdings Aktie
WKN DE: A14WKW / ISIN: US5352191093
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lindblad Expeditions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lindblad Expeditions wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,323 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lindblad Expeditions noch -0,480 USD je Aktie verloren.
Das vergangene Quartal soll Lindblad Expeditions im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 167,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,96 Prozent gesteigert.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,490 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 755,7 Millionen USD, gegenüber 644,7 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
