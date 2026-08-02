Ausblick: Lindblad Expeditions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lindblad Expeditions wird am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,104 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,67 Prozent auf 185,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lindblad Expeditions noch 167,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,155 USD, gegenüber -0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 849,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 771,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at