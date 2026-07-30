Ausblick: Linde präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Linde veröffentlicht am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Linde im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,49 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,73 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,02 Milliarden USD – ein Plus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 8,50 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,91 USD, wohingegen im Vorjahr noch 14,61 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,97 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 33,99 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at