Ausblick: Linde stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Linde wird am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,51 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Linde in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 8,60 Milliarden USD im Vergleich zu 8,11 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,85 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 14,61 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 35,62 Milliarden USD, gegenüber 33,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at